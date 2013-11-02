Двох німців, звільнених з ліванського полону, затримала поліція за наркоторгівлю

Двох громадян Німеччини, яких невідомі викрали у Лівані, звільнили з полону і одразу заарештували за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків, передає в суботу агентство РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

Громадян Німеччини звільнили через кілька годин після викрадення, після чого їх заарештувала поліція. Подробиць звинувачення не наводиться. За даними агентства "Ассошиейтед прес", в ході перестрілки при спробі затримання викрадачів загинув ліванський солдат. Інших деталей звільнення полонених не повідомляється.

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Громадяни ФРН були захоплені озброєними людьми на автомобілі Mercedes-ML в одному з районів на півночі долини Бекаа. Зловмисники спробували, погрожуючи зброєю, зняти готівку з рахунку одного з полонених в офісі ОМТ (Online Money Transfer) в містечку. Співробітники ОМТ відмовилися видати гроші, після чого викрадачі із заручниками зникли в невідомому напрямку. За даними агентства, викрадачі зв'язалися з друзями одного з викрадених і зажадали викуп.