Мурсі в суді вимагає визнати його законним президентом Єгипту

''Те, що відбувається, є прикриттям військового перевороту, я закликаю єгипетське правосуддя не брати участь у цьому'', - кілька разів голосно повторив Мурсі після того, як головуючий на процесі суддя зачитав імена обвинувачених, щоб упевнитися в їх присутності.

Мухаммед Мурсі також заявив, що перебуває в залі суду з примусу. За повідомленням низки ЗМІ він також кілька разів викрикнув популярне серед його прихильників гасло: ''Хай впаде режим військових''. Заклик підхопили соратники Мурсі і прихильники ісламістської організації, повідомляє РИА Новости.

Читайте також: Прихильники Мурсі атакували журналістів

Головуючий на засіданні суддя тимчасово призупинив слухання через відмову Мурсі надягнути одяг для попередньо ув'язнених. За іншими відомостями причиною призупинення засідання стали образливі вигуки прихильників Мурсі, що знаходяться в залі.

Мурсі і 14 високопоставленим функціонерам ''Братів-мусульман'' , серед яких заступник голови партії ''Партія свобода і справедливість'' Ісам Арьян, активіст організації Мухаммед Бальтагі, інкримінують навмисне вбивство і фізичне насильство, що спричинили загибель шести демонстрантів і поранення сотень інших під час заворушень біля резиденції глави держави в грудні 2012 року. Пряма трансляція із зали судового засідання не ведеться. Єгипетське державне телебачення - єдине ЗМІ, якому дозволили зйомку в залі, буде в записі передавати хід нового ''процесу століття".

Армія Єгипту 3 липня на тлі хвилі народного невдоволення владою представників руху "Брати-мусульмани" усунула від влади Мурсі і оголосила в країні перехідний період. Практично відразу Мурсі був заарештований.