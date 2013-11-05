У канадському аеропорту загорівся авіалайнер, є постраждалі (фото)
09:38, 05 листопада 2013Світ
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В аеропорту Монреаля загорівся літак авіакомпанії Royal Air Maroc, що виконував рейс з Касабланки. В результаті інциденту п'ятеро осіб були доставлені в лікарні, повідомляє Agence France-Presse.
В аеропорту Монреаля загорівся авіалайнер / Фото: twitter, @ AviationSafety
За даними канадського порталу Canoë, всього постраждали семеро людей, проте двоє від госпіталізації відмовилися. Деякі з них отримали травми в ході спуску по евакуаційним трапах, інші отруїлися чадним газом.
Інцидент стався близько п'ятої вечора в понеділок, 4 листопада, за місцевим часом (близько другої ночі 5 листопада за Києвом). Займання почалося в багажному відсіку в задній частині літака Boeing 767, повідомляє Lenta.ru.
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Була оголошена евакуація 250 пасажирів та екіпажу лайнера. Екстреним службам, які прибули до місця події, вдалося швидко загасити пожежу.
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