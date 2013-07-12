У лондонському аеропорту Хітроу загорівся літак

Як повідомили в адміністрації аеропорту, за попередніми даними, постраждалих у результаті пожежі на борту літака "Ефіопських авіаліній" в аеропорту Хітроу немає.

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"Виникло займання на борту літака "Ефіопських авіаліній", за попередніми даними, постраждалих немає. Аеропорт тимчасово закритий для зльоту і посадки", - розповів телефоном представник аеропорту, повідомляє РІА Новости.

Він відмовився говорити про обставини інциденту, уточнивши лише, що пожежа сталася в літаку, що стояв в аеропорту.