Каспаров просить надати йому латвійське громадянство - ЗМІ

Такий лист одержали майже всі фракції Сейму. Про заяву Гарі Каспарова у Twitter сьогодні вранці написали деякі депутати, повідомляє Delfi.

Як повідомив голова комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Айнар Латковскіс, громадянство Латвії Каспаров просить за особливі заслуги і хоче зберегти також громадянство Росії.

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"Як громадянин Латвії я дістану можливість без обмежень займатися політичною діяльністю в ім'я демократії, миру і справедливості, як в Росії, так і в інших країнах світу, де порушують права людини і зневажають демократичні норми", - цитує лист Каспарова BNS.

Каспаров указує, що його життя з молодості пов'язане з Латвією, де в 1970-ті роки він отримав важливу перемогу у шахах. Мати його сина Вадима - громадянка Латвії, а у сина є посвідка на проживання в Латвії, і він регулярно відвідує Ригу.

Каспаров також пише, що він, як громадянин Латвії, міг би зробити істотний внесок в освіту школярів і студентів у рамках програм "Шахового Фонду Каспарова".

Гарі Каспаров народився у 1963 році в Баку. Він один з найвідоміших і титулованих шахістів у світі. Останніми роками активно займається політикою.