F-35 - новий винищувач із скороченим злетом

Корпорація Lockheed Martin продемонструвала перший екземпляр винищувача F-35 із скороченим злетом, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defencetalk.

Цей варіант літака, відомий як F-35B STOVL (Short Take-off & Vertical Landing), має замінити літаки вертикального злету і посадки Harrier. Нові машини планується прийняти на озброєння авіації морської піхоти США, ВПС і авіації ВМС Великобританії, а також авіації ВМС Італії. Максимальна злітна вага літака близько 22 тонн, швидкість польоту - приблизно 2000 кілометрів на годину, радіус дії - до 900 кілометрів.

Перший варіант літака нового покоління, F-35A, призначений для заміни винищувачів F-16 із звичайним зльотом і посадкою, був продемонстрований 2006 року. У 2009-му має піднятися в повітря перший F-35C, призначений для заміни палубних винищувачів F/A-18 авіації ВМС США.

F-35, судячи з усього, стане другим в світі серійним винищувачем п`ятого покоління після F-22. В цілому ВМС і корпус морської піхоти США планують придбати 680 легких винищувачів п`ятого покоління. Головними покупцями стануть ВПС США, які планують придбати 1763 F-35. Крім того, близько тисячі літаків буде придбано країнами-союзниками США. Постачання серійних машин почнеться 2010 року, масове виробництво - в 2013-му.