У США на вечірці застрелили двох підлітків

За інформацією шерифа округу Харріс, стрілянина почалася близько півночі в одному з будинків на вулиці Енчентед Крік, де на цей момент проходила вечірка. Всього на ній було від 60 до 70 осіб, головним чином старшокласники.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Інтернет-портал видання Houston Chronicle.

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Частина потерпілих дістали травми внаслідок тисняви, що виникла всередині будинку, коли в паніці підлітки намагалися вибратися назовні, почувши постріли.

За підозрою в скоєнні злочину поліція розшукує двох осіб.