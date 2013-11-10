На ковзанці в центрі Нью-Йорка сталася стрілянина, є поранені

В результаті інциденту двоє чоловіків були поранені - один в ногу, інший в тулуб. Їх обох госпіталізували, стан пацієнтів стабільний, поранення не становлять загрози для життя.

Стрілку вдалося втекти з місця події. За свідченнями очевидців, які наводить The New York Times, нападник здійснив три постріли з пістолета після чого кинувся бігти. Відзначається також, що, судячи з поведінки стрільця, він вибрав свою мету не випадково, повідомляє Лента.ру.

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У момент інциденту на ковзанці було багато відвідувачів. Більшість з них, коли пролунали постріли, попадали на землю, а потім спробували покинути каток, що було важко через тисняву​​. Деякі відвідувачі в результаті паніки отримали легкі травми. З ними працюють медики та психологи.

Поліції поки не вдалося вийти на слід підозрюваного.