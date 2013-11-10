Майже третина росіян не заперечують проти відновлення монархії в країні

Про це повідомив глава Всеросійського центру громадської думки (ВЦІГД) Валерій Федоров.

«Близько 28% або висловлюються за монархію в Росії, або не заперечують проти відновлення монархічного ладу. Але при цьому і не є активними його прихильниками, оскільки не бачать людини, яка могла б стати монархом російським у наш час», - зазначив Федоров, виступаючи на конференції, присвяченій 400-річчю дому Романових, передає РІА Новости.

Читайте також: Майже половина українців вважає, що в судах "все охоплено корупцією" - опитування

За його словами, близько 6% респондентів вважають, що якщо самодержавству все-таки судиться повернутися до Росії, то монархом має стати представник останньої царюючої династії Романових.

«Близько 13% вважають, що це мають бути російський політик або громадський діяч, обраний народом на референдумі», - повідомив керівник ВЦІГД.

Дві третини росіян (67%) проти монархії в своїй країні, вважаючи самодержавство пройденим історичним етапом.

На думку 70% респондентів, відродження монархії в Росії є неможливим і неправильним.