Російські туристи не залишають Філіппіни, незважаючи на тайфун

Відпочиваючі на Філіппінах туристи з Примор'я не мають наміру переривати відпустку після тайфуну "Хайянь" і повертатися додому раніше визначеної путівкою дати, повідомила у вівторок РІА Новини представник Владивостоцького відділення туристичної мережі "Білетур".

Наприкінці минулого тижня на Філіппінах жертвами тайфуну "Хайянь" ("Йоланда") стали, за попередніми даними місцевої влади, майже 1,8 тисячі осіб. За даними національного управління цивільної оборони Філіппін, від супертайфуну постраждали 6,94 мільйона філіппінців, понад 580 тисяч людей позбулися даху.

"Після повідомлення про тайфун ми зв'язалися з усіма туристами, які користувалися послугами нашої компанії, щоб упевнитися, що з ними все нормально і запропонувати їм вилетіти назад до Росії. Але ніхто з них не погодився скоротити свою відпустку, вважаючи за краще продовжувати відпочивати", - розповіла співрозмовниця агентства.

За її словами, це пов'язано в першу чергу з тим, що курорти, на яких відпочивають найчастіше приморці, Барокай і Себу, не постраждали від стихійного лиха. Туристи на Себу навіть не відчули тайфуну, а туристи на Барокаї постраждали лише від відсутності зв'язку через те, що впала вишка, але тривало це один день і в понеділок зв'язок було повністю відновлено.

"Всі туристи, які зараз перебувають на Філіппінах, повернуться до Владивостока в терміни, зазначені в зворотних авіаквитках. Проблеми з доставкою додому відпочивальників не виникне. Аеропорти поблизу головних туристичних центрів функціонують нормально, сильно постраждали лише ті, які потрапили в радіус тайфуну", - зазначила вона.