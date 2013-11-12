На Філіппінах після тайфуну знову вирує стихія

Тропічна депресія "Зорайда" обрушилася вранці у вівторок на територію Філіппін в районі міста Давао на південному острові Мінданао і рухається на північний захід зі швидкістю 30 кілометрів на годину, повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт Філіппінської адміністрації атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг (PAGASA).

На думку метеорологів, депресія, яка зараз несе з собою вітри швидкістю 55 кілометрів на годину, незабаром посилиться до повноцінної бурі і пройде слідами найсильнішого в цьому році супертайфуну "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь"). Очікується, що вона залишить територію Філіппін вранці у середу, але вийде із зони відповідальності філіппінських метеослужб лише в четвер. У 30 районах країни вже оголошено штормове попередження, в деяких з них скасовані заняття в школах.

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Тим часом, Національне управління цивільної оборони Філіппін в ранковій зведенні підтвердило у вівторок загибель від "Йоланда" майже 1,8 тисячі осіб, вказавши при цьому, що зв'язок відновлено на меншій частині порушених лихом районів. За даними управління, від супертайфуну постраждало 6,94 мільйони філіппінців, понад 580 тисяч людей позбулися даху, оскільки стихія повністю зруйнувала 21,2 тисячі будинків і пошкодила майже 20 тисяч.

Головна загроза "Зорайди" полягає в сильних дощах, які проллються всім її шляхом в радіусі 150 кілометрів від центру депресії. Крім того, більш повільне (у порівнянні з супертайфуном) просування бурі означає, що в зоні лиха випаде більше опадів. Дощі, як каже американський метеоролог Христина Підіновскі, "легко можуть викликати нові повені, особливо у зв'язку з тим, що грунт вже перенасичений вологою, яка принесена супертайфуном; іншою загрозою є зсуви, тоді як будь-який дощ завадить роботам з розчищення та відновлення постраждалих районів.

Щороку в сезон дощів з червня по грудень на Філіппінський архіпелаг обрушуються близько 20 тайфунів та бур, а в цьому році "Зорайда" стала 25 -ю.