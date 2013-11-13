У Москві посольство Польщі закидали фаєрами

Три особи затримано у центрі Москви за порушення громадського порядку, повідомили РІА «Новости» у прес-службі ГУМВС по Москві.

Джерело у правоохоронних органах міста розповіло, що затримали молодиків за те, що вони в середу вдень закидали посольство Польщі в Москві фаєрами.

Акція в Москві пройшла після того, як 11 листопада у Варшаві польські націоналісти і праві радикали провели "Марш незалежності", під час якого біля воріт російського посольства була підпалена поліцейська будка, а убік дипмісії летіли каміння, фаєри і петарди. До цього демонстранти влаштували у центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів. Місто оцінило збиток від дій хуліганів у 40 тисяч доларів, оцінка збитку майну посольства поки не завершена.

Президент Польщі Броніслав Коморовський попросив у Росії вибачення за "абсолютно скандальні події біля російського посольства".

Як повідомило МЗС Росії, жителі Варшави також перепросили перед росіянами за акцію праворадикалів і принесли квіти до посольства РФ.