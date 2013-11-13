Два винищувачі зіткнулися над Фінляндією

Два винищувачі ВПС Фінляндії розбилися в середу, 13 листопада, на заході країни, повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеву телерадіокомпанію Yle.

Літаки BAE Hawk зіткнулися в районі міста Каухава. Пілоти встигли катапультуватися, проте про їх стан поки нічого невідомо. Зараз ведуться пошуки місця падіння літаків.

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Під Каухавой знаходиться льотна школа ВПС Фінляндії. На її аеродромі базується сформована ще в 1946 році 41-а ескадрилья винищувачів, що складається зараз переважно з літаків BAE Hawk. Серед них є і старі машини, придбані в 2009 році у Швейцарії.

Літаки Hawk розроблені британською компанією BAE Systems. Вони відносяться до класу навчально-тренувальних. За даними на 2012 рік на озброєнні військово-повітряних сил Фінляндії складалися в цілому 66 таких літаків різних модифікацій.