Українці стали п’ятою за кількістю іммігрантською спільнотою Італії

Такі офіційні дані оприлюднив сьогодні в Римі Центр студій і досліджень IDOS спільно з італійською Службою проти расової дискримінації UNAR, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з цьогорічним статистичним досьє стосовно імміграції, українська громада в Італії є п’ятою за чисельністю іммігрантською спільнотою після румунів, марокканців, албанців і китайців.

Цей кількісний показник присутності українців тримається вже кілька років, хоча, за даними громадських організацій, вихідців із України на півострові щонайменше півмільйона.

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Автори дослідження зауважують, що, попри тривалу економічну кризу в Італії, потік іноземців до країни хоч не суттєво, а таки збільшився. Нині на півострові законно перебувають понад 5 мільйонів громадян іноземного походження. Водночас із місцевою «пропискою» їх налічуєтьсяпонад 4 мільйони, що становить понад 7 відсотків від загальної кількості населення.

Найбільше іммігранти зосереджені на півночі країни та у таких великих містах, як Рим і Мілан.

Незважаючи на кризу, рівень зайнятості серед іноземців залишається традиційно високим, порівняно з італійцями. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що іммігранти часто виконують малокваліфіковану працю і з низькою зарплатою, від якої корінні мешканці відмовляються.