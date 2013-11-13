Завтра в Єгипті офіційно скасують комендантську годину

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника кабінету міністрів країни Шаріфа Шаукі

Напередодні Адміністративний суд Єгипту постановив зняти режим надзвичайного стану, причому перестати діяти він повинен був вже у вівторок в 16.00 за Каїрським часом. Однак через кілька годин в оборонному відомстві країни заявили, що не отримували копії судового рішення, тому режим триватиме до оголошеного урядом терміну - четверга, 14 листопада.

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У Міноборони Єгипту вже оголосили, що продовжать забезпечувати безпеку на вулицях міст і після офіційного закінчення режиму. Представник військового відомства зазначив, що армія залишиться ``в основному на вулицях Каїра, щоб допомогти поліції у разі спалахів акцій насильства``.

У серпні разом з режимом НС в 14 провінціях Єгипту була введена комендантська година. Це рішення влада ухвалила після масових зіткнень прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі з правоохоронними органами, жертвами яких стали сотні людей.