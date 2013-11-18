Росспоживнагляд погрожує заблокувати Google Plus
Росспоживнагляд вніс до реєстру забороненої інформації запис у соціальній мережі Google Plus, йдеться на сайті відомства. Це було зроблено на підставі рішення Росспоживнагляду від 15 листопада 2013 року.
Росспоживнагляд визнав запис користувача під ніком "Золотий Хлопець", таким, що пропагує самогубство. У ресурсу є три дні на усунення порушення після отримання повідомлення з Росспоживнагляду, в іншому випадку в Росії буде заблокований весь ресурс Google Plus, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Швидше за все, запис носить провокаційний характер, так як запис від 11 листопада (опубліковано з Бійська, Алтайський Край) починається зі слів: "На основі даних пошуковика Google про те, що Google Plus ще жодного разу не вносили до "Священного Реєстру заборонених сайтів", розміщую нижче один цікавий спосіб самогубства ".
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У вересні з аналогічною проблемою зіткнулася соціальна мережа Facebook, на сторінках якої була розміщена реклама курильних сумішей. Адміністрація Facebook оперативно відреагувала на претензії регулятора, видалила протиправний контент і була виключена з реєстру.
Реєстр заборонених сайтів запрацював в Росії з 1 листопада 2012 року, в нього потрапляють інтернет-сторінки з матеріалами, що містять ознаки дитячої порнографії, інформацію про наркотики і заклики до суїциду. Внесення до реєстру сайту не означає його подальше блокування. Протягом трьох днів після появи сайту в реєстрі і відправки провайдеру відповідного повідомлення протиправний контент повинен бути вилучений, після чого ресурс з реєстру виключається.