Росспоживнагляд погрожує заблокувати Google Plus

Росспоживнагляд визнав запис користувача під ніком "Золотий Хлопець", таким, що пропагує самогубство. У ресурсу є три дні на усунення порушення після отримання повідомлення з Росспоживнагляду, в іншому випадку в Росії буде заблокований весь ресурс Google Plus, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Швидше за все, запис носить провокаційний характер, так як запис від 11 листопада (опубліковано з Бійська, Алтайський Край) починається зі слів: "На основі даних пошуковика Google про те, що Google Plus ще жодного разу не вносили до "Священного Реєстру заборонених сайтів", розміщую нижче один цікавий спосіб самогубства ".

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У вересні з аналогічною проблемою зіткнулася соціальна мережа Facebook, на сторінках якої була розміщена реклама курильних сумішей. Адміністрація Facebook оперативно відреагувала на претензії регулятора, видалила протиправний контент і була виключена з реєстру.

Реєстр заборонених сайтів запрацював в Росії з 1 листопада 2012 року, в нього потрапляють інтернет-сторінки з матеріалами, що містять ознаки дитячої порнографії, інформацію про наркотики і заклики до суїциду. Внесення до реєстру сайту не означає його подальше блокування. Протягом трьох днів після появи сайту в реєстрі і відправки провайдеру відповідного повідомлення протиправний контент повинен бути вилучений, після чого ресурс з реєстру виключається.