У ЄС мають намір підписати Асоціацію з Молдовою на саміті у Вільнюсі

Про це повідомив голова Європейської ради Херман Ван Ромпей під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Юрієм Лянке в Брюсселі, пише Росбалт.

Як зазначив Ван Ромпей, "нинішня політична стабільність в Кишиневі відкриває нову можливість для просування необхідних реформ і забезпечення конкретних результатів для громадян Молдови".

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На його думку, майбутня угода зробить можливими "сильніший захист прав людини, гарантії для меншин, посилення економічного зростання і створення нових робочих місць".

Голова Європейської ради також підтвердив прагнення ЄС встановити з часом безвізовий режим з Молдовою, оскільки країна виконала всі контрольні вимоги плану дій щодо спрощення візового режиму.

На завершення Ван Ромпей знову висловив підтримку Союзу ідеї мирного врегулювання придністровського конфлікту за принципом визначення для регіону особливого статусу "Придністров'я" в возз'єднаній Молдови.