США збираються незначно послабити санкції проти Ірану

Карні спростував інформацію, що з'явилася в пресі, про те, що в разі досягнення угоди з Іраном в ході наступного раунду переговорів у Женеві 21-22 листопада США та інші країни Заходу можуть розморозити іранські банківські активи на суму від $ 15 млрд до $ 50 млрд, пише Russia Today.

У той же час він підтвердив, що адміністрація Барака Обами вважає за необхідне утриматися на період переговорів від введення нових каральних заходів проти Тегерана.

Очікується, що у вівторок президент на зустрічі в Білому домі з лідерами сенату конгресу США буде переконувати їх не поспішати з ухваленням відповідного законопроекту, який користується досить широкою підтримкою як республіканців, так і демократів.

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Прес-секретар Білого дому нагадав, що Барак Обама неодноразово говорив про неприпустимість розробки Іраном ядерної зброї. Щоб не дозволити Тегерану роздобути такі озброєння, США у разі необхідності будуть готові «використовувати будь-які засоби і методи», підкреслив Карні.

Раніше того ж дня держсекретар США Джон Керрі застеріг від надмірно оптимістичного настрою перед черговим раундом дискусій міжнародної "шістки" посередників з Іраном. США не пов'язують з переговорами в Женеві 21-22 листопада якихось «конкретних очікувань», заявив глава американської дипломатії.