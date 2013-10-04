Конгрес США закликають зачекати з новими санкціями проти Ірану

У той же час, як заявила на слуханнях у сенаті старший заступник держсекретаря Уенді Шерман, діючий режим санкцій повинен залишатися в силі до тих пір, поки Тегеран не розвіє побоювання міжнародного співтовариства щодо своєї ядерної програми, передає Russia Today.

Як зазначила Шерман, адміністрація Обами розраховує, що нове керівництво Ісламської Республіки підкріпить конкретними діями слова про свою готовність врегулювати ядерну проблему. Наступний раунд переговорів «шістки» міжнародних посередників - Росії, Великобританії, Китаю, США, Франції та Німеччини - а також Ірану повинен пройти в Женеві 15-16 жовтня.

«Що стосується законопроекту, який зараз обговорюється на Капітолійському пагорбі, ми вважаємо, що було б корисним, якби ви, принаймні, дали можливість провести цю зустріч 15-16 жовтня, перш ніж приступати до розгляду нових санкцій», - зазначила Шерман .

Йдеться про роботу над законопроектом щодо нових жорстких санкцій проти Ірану, яку ведуть як Республіканська, так і Демократична партії. Швидше за все, за даними Assotiated Press, її буде завершено до листопаду 2013 року.

У той же час, підкреслила вона, будь-який дипломатичний діалог з Іраном повинен супроводжуватися «рішучим застосуванням» діючих санкцій.

На тему: США окреслили терміни врегулювання ядерної програми Ірану

Заступник держсекретаря також нагадала, що дотримання економічних заходів проти Ірану серйозно ускладнює припинення роботи уряду США. За її словами, важливо «не допустити кроків, що сигналізують Ірану про розлад між виконавчою і законодавчою гілками влади в Америці».

Справа в тому, що якраз напередодні початку нових переговорів більшість співробітників, що займаються санкціями щодо Ірану, були відправлені в неоплачувану відпустку.

У свою чергу, глава сенатського комітету з закордонних справ Роберт Менендес заявив на слуханнях, що члени Конгресу США планують ввести нові санкції проти Ірану, щоб змусити його відмовитися від ядерних амбіцій.

«Деякі з нас рухаються вперед до прийняття нових санкцій, які будуть спрямовані на подальше скорочення імпорту іранської нафти», - пояснив Менендес.

США, ООН і Євросоюз підтримують надання економічного тиску на Іран. Санкції серйозно підірвали економіку Ісламської Республіки - на 50 % скоротили експорт нафти, викликавши в країні різке зростання інфляції і безробіття . Більше того, ряд країн - включаючи Китай, Індію та Японію - були змушені припинити покупку іранської нафти під загрозою блокування власних банків з боку американської фінансової системи .

Як заявив в інтерв'ю The Guardian республіканець Трент Френкс, затятий прихильник подальшого посилення санкцій проти Ірану, «будь-які пропозиції та обіцянки іранської сторони, зроблені на переговорах, будуть скептично сприйматися в палаті представників». Подібна оцінка співзвучна зі словами ізраїльського президента Нетаньяху про те, що ініціативи Роухані виходять від «вовка в овечій шкурі».