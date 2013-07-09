У МЗС Китаю радять Японії не тішити себе ілюзіями щодо спірних островів

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн сьогодні на прес-конференції, пише Сіньхуа.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе 7 липня в інтерв'ю ЗМІ заявив, що Китай зараз намагається змінити статус-кво з опорою на реальні сили. Журналіст запитав, якими є коментарі китайської сторони з цього приводу.

Хуа Чуньїн заявила, що острів Дяоюйдао і прилеглі до нього острови "здавна є споконвічною територією Китаю" і він володіє незаперечним суверенітетом над ними. Всі дії японської сторони щодо островів Дяоюйдао "засновані на їх незаконному захопленні".

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Представник китайського МЗС порадив Японії, "відкинути всі ілюзії, правильно поглянути на історію та сучасність" і вирішити проблему за допомогою діалогу.

Як повідомляв УНІАН, КНР і Японія сперечаються про приналежність островів Сенкаку (Дяоюйдао) з початку 1970-х років. Японія стверджує, що займає острови з 1895 року, а до того часу вони нікому не належали. Китай наполягає на тому, що острови були включені до складу китайської імперії ще 600 років тому.

Після Другої світової війни острови перебували під контролем США і були передані Японії в 1972 році разом з островом Окінава. На Тайвані і в континентальному Китаї вважають, що Японія утримує острови незаконно.

Територіальна суперечка загострилася в середині 2012 року, коли японський уряд оголосив про націоналізацію островів.