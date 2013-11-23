У Білорусі подорожчав хліб, молоко і яйця

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в постанові Міністерства економіки Білорусі від 18 листопада 2013 року № 86, яка опублікована 23 листопада на Національному правовому інтернет-порталі й набула чинності.

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Так, за пропозицією Мінсільгосппроду Білорусі підвищено на 10% граничні максимальні відпускні ціни на хліб житній і житньо-пшеничний, булочні вироби з пшеничного борона із вмістом за рецептурою цукру і жирів в сумі не вище за 14%. Це так звані «соціальні сорти» недорогих хлібобулочних виробів.

М'ясо курчат-бройлерів і яйця курячі також подорожчали на 10%.

Граничні максимальні відпускні ціни на молочні продукти зросли залежно від їх жирності. Крім цього, на них передбачено подвійне подорожчання – в листопаді та грудні. Так, у листопаді на молоко коров'яче пастеризоване і кефір з коров'ячого молока жирністю до 3,5% включно, сметану жирністю до 25% включно, сир жирністю до 9% включно без смакових добавок і наповнювачів – на 3,5%; молоко коров'яче пастеризоване і кефір із коров'ячого молока жирністю понад 3,5%, сметану жирністю понад 25%, сир жирністю понад 9%, сир зі смаковими добавками і наповнювачами – на 2,5%. У грудні ціни на цю продукцію зростуть ще раз – знову на 3,5% і 2,5%, відповідно.