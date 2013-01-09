У Білорусі інфляція в 2012 році становила 21,8%

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, згідно з повідомленням, продовольчі товари подорожчали на 25,1%, непродовольчі – на 10,3%, послуги – на 36,1%.

«У січні 2012 року ціни підвищилися на 1,9%, у лютому – на 1,5%, у березні – також на 1,5%, у квітні – на 1,7%, у травні – на 1,6%, у червні – на 1,8%, у липні – на 1,3%, у серпні – на 2,3%, у вересні – на 1,3%, у жовтні – на 1,8%, у листопаді – на 1,7%, у грудні – на 1,4%», - повідомили в Білстаті.

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Серед продовольчих товарів найзначніше подорожчали алкогольні напої (на 62,3%), пшеничне борошно (на 43,4%), хліб і хлібобулочні вироби (на 42,2%), тваринне масло (на 31,1%), картопля (на 25,6%), серед непродовольчих – медикаменти (на 27,8%), письмове приладдя (на 25,1%), бензин (на 23,3%), велосипеди і мотоцикли (на 14,4%), годинники (на 13,8%), килими і килимові вироби (на 13,7%), серед послуг – санаторно-оздоровчі (на 89,6%), послуги театрів і концертних залів (на 72,1%), з вищої освіті (на 69%), послуги кінотеатрів і відеосалонів (на 54,6%).

«Ціни виробників промислової продукції зросли за рік на 21%, сільськогосподарської – на 29,3%, зокрема в рослинництві – на 62,6%, у тваринництві – на 20,8%. Ціни в будівництві збільшилися на 35,4%, при цьому будівельно-монтажні роботи подорожчали на 42,2%», - повідомили в Білстаті.

Нагадаємо, що за підсумками 2012 року білоруський уряд розраховував утримати інфляцію в межах 19-22%. У 2013 році інфляцію в Білорусі планується знизити до 12%.

У 2011 році споживчі ціни збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році був обумовлений майже триразовою девальвацією білоруського рубля в умовах високої залежності білоруської економіки від імпорту.