У Грузії депутати прийшли на засідання парламенту з жовто-блакитними прапорцями та шаликами (фото)

Із цими прапорцями і шаликами в синьо-жовтих кольорах прийшли на засідання законодавчого органу, який працює в місті Кутаїсі, депутати від опозиції, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на грузинське агентство «Інтерпресньюс».

Голова парламенту Давіт Усупашвілі попросив опозиційних депутатів знайти і для нього прапорець України, який він встановив разом із прапорами Грузії і Європейського союзу на своєму робочому місці.

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Як повідомлялося раніше, Грузія і після зміни уряду восени минулого року і президента раніше цього місяця залишається на шляху європейської інтеграції і має на саміті учасників ініціативи ЄС «Східне партнерство» наприкінці цього тижня парафувати з Євросоюзом угоду про асоціацію.

В цьому Грузія підтримує й Україну, яка, як сподівалися, на цьому саміті мала підписати схожу угоду. Але уряд України минулого тижня розпорядився зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС уже на Вільнюському саміті. Влада України заявляє, що тепер хоче підписати цю угоду пізніше.