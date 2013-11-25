У Грузії парламент закликали підтримати українські "євромайдани"

Уряд України минулого тижня постановив припинити підготовку до укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом, мотивувавши це рішення необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та СНД. Напередодні багатотисячні акції відбулися у столиці та регіонах України. За різними даними, в Києві в акції взяли участь від 50 до 100 тисяч осіб.

Депутати запропонували грузинському парламенту виступити на підтримку масових акцій, повідомляє агентство Новини-Грузія.

"Нацрух виступає з ініціативою, щоб парламент Грузії звернувся і відгукнувся на події надзвичайною заявою. Мета парламентської заяви - підтримка європейських прагнень українського народу, а також засудження сусідської політики Росії" , - заявив один з лідерів парламентської меншості Леван Бежашвілі на брифінгу.

За його словами, влада Грузії повинна відповідним чином відреагувати на події в Україні.

На тему: Україна обов'язково підпише угоду з ЄС - грузинський міністр

"Ми впевнені, що наступний удар з цієї точки зору припаде саме на Грузію, тому ми повинні зробити превентивну заяву з тим, щоб захистити наші інтереси" , - зазначив Бежашвілі.

Як заявив раніше в понеділок радник голови грузинської держави із зовнішніх зв'язків Вано Мачаваріані, події, що розгорнулися в Україні, покажуть Європі, наскільки важливе зближення з Грузією.

Під час саміту "Східного партнерства", який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада, планується парафування угоди про асоціацію Грузії з Євросоюзом. У дипломатичній практиці це означає попереднє підписання міжнародного договору особами, що брали участь у його розробці, на підтвердження попередньої домовленості.