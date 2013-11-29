Останній член екіпажу «Арктик Санрайз» звільнений з-під арешту

18 листопада Приморський районний суд продовжив арешт Коліну Расселу. При цьому в той же день цей та інший районний суд - Калінінський - звільнили кілька членів екіпажу «Арктик Санрайз». Згодом під заставу вийшли всі активісти, команда судна і журналісти, що містилися під вартою, крім Рассела, пише Лента.ру.

Чому районні суди відпустили весь екіпаж, а Расселу продовжили арешт, так і залишилося невідомим. Адвокати Greenpeace оскаржили продовження арешту у вищій інстанції.

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30 чоловік, що знаходилися на судні «Арктик Санрайз», були арештовані після захоплення судна співробітниками ФСБ. Весь екіпаж підозрюють у хуліганстві, яким Слідчим комітет РФ вважає акцію Greenpeace у платформи «Прирозломна». Спочатку СК РФ порушив справу за статтею «Піратство».

У вересня активісти Greenpeace спустили з «Арктик Санрайз» Надувні човни, підпливли до «Прирозломної» і спробували там закріпитися. Прикордонники припинили цю спробу. Наступного дня корабель був захоплений співробітниками ФСБ. Як заявляють в Greenpeace, дії російських прикордонників були незаконними, так як судно не порушувало кордонів РФ. На судні в числі інших перебували журналісти Денис Синяков і Кірон Брайан.