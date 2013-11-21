Українця з корабля Greenpeace можуть випустити з в’язниці

Як повідомили УНІАН в московському офісі «Грінпіс», «у Приморському суді слухаються справи Александра Пола (Канада), Руслана Якушева (Україна), Гізем Ахан (Туреччина)».

Крім того, у Калінінському райсуді Санкт-Петербурга розглядаються справи Джонатана Бічема (Нова Зеландія), Яна Роджерса (Велика Британія) і Френка Хьюетсона (Велика Британія).

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада суди Санкт-Петербурга відпустили під заставу у 2 млн рублів з кожного 17 активістів «Грінпіс» з судна Arсtic Sunrise, зокрема його капітана Пітера Уїлкокса.

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У МЗС України розраховують, що на судовому засіданні 21 листопада громадянину України Якушеву буде змінено запобіжний захід на непов'язаний з утриманням під вартою.

Амстердам звернувся до трибуналу у зв'язку з інцидентом в Печорському морі 18 вересня, коли активісти «Грінпіс» спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф", щоб провести акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт судна екологів Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Судно під прапором Нідерландів відбуксирували до Мурманська, а активістів було заарештовано за звинуваченням у піратстві. Пізніше справу перекваліфіковували на статтю "хуліганство".