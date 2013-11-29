Понад півсотні людей стали жертвами вибухів і масових страт в Іраку

Хвиля насильства накрила столицю країни Багдад, а також регіони, населені переважно сунітами. Загальна кількість жертв терактів і масових розстрілів у Багдаді, провінціях Діяла, Найнава і Салах- ед- Дін, а також у місті Кіркук досягла в п'ятницю 51 особи.

Читайте також: В результаті серії вибухів в Багдаді загинули не менше 37 людей

Зростання напруженості в Іраку пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. За часів правління Саддама Хусейна суніти посідали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони посіли ряд важливих державних посад, серед яких найбільш впливовою є посада прем'єр -міністра, зазначає РІА Новости.