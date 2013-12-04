Помічник Сноудена готовий опублікувати нові документи про спецслужби США

"Я маю намір публікувати ці документи до останнього. Я не кажу, що найгірше попереду - людям властиво звикати до одкровень, але у мене є безліч паперів про Агентство національної безпеки (АНБ США)", - сказав Грінвальд в інтерв'ю, яке вийде в середу в журналі Telerama, підкресливши, що буквально "сидить на горі документів", пише РІА Новости.

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Він зазначив, що представники ЗМІ різних країн звертаються до нього з проханнями про співпрацю. "Я не можу задовольнитися тим, що просто передам журналістам те, чим вони цікавляться, - я можу бути тільки журналістом, брати участь в їх розслідуваннях, бути співавтором їх статей", - зазначає помічник Сноудена.

Після звільнення з газети Guardian Грінвальд зайнявся власним проектом, який фінансується на гроші творця торгової інтернет-майданчики eBay П'єра Омідьяра. Крім викриттів, присвячених національній безпеці і свободам людини, співробітники нового проекту будуть займатися також питаннями економіки, екології та спорту.

Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден в 2013 році поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб. У США його звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. Він прибув до Росії у червні транзитом з Гонконгу, але затримався в московському аеропорту "Шереметьєво". У серпні Сноуденом було надано притулок у Росії терміном на рік, а в листопаді він отримав роботу з підтримки великого російського сайту.