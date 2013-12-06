Російський телеведучий виправдав Януковича і назвав Україну "фантомним болем Росії"

Саме на організованому ним телемості з США в 1985 році була виголошена легендарна фраза "В СРСР сексу немає". Щоправда, як сказав Познер, глядачі почули лише частину фрази, бо в залі всі засміялися, а цілком вона звучала так: "В СРСР сексу немає на телебаченні".

Як повідомляють Вести, на зустрічі з шанувальниками в Жовтневому палаці Познер одразу сказав, що не буде відповідати на питання про ситуацію в Україні: «Я тут не живу, я людина російська і глибоко з цією проблемою не знайома». Але ближче до кінця зустрічі все ж висловився: «Застосування сили на Майдані - це була помилка держави, а силу держава застосовує у двох випадках: або коли боїться, або коли цього вимагає громадська думка» .

Також ведучий попросив не засуджувати Віктора Януковича за те, що той поїхав до Китаю такої складної хвилини: «Особисто я його не розумію, але поспілкувавшись зі знайомим дипломатом, що працював на Сході, поглянув на цю ситуацію по-іншому. У Китаї зовсім інші традиції. І якщо людина скасовує зустріч, про яку було домовлено заздалегідь, то цим вона завдає дуже сильну образу і тому, хто запросив його, та й всій державі».

«Ваша країна для Росії, як фантомний біль, коли людина втратила руку, а це місце все одно болить», - сказав Познер про Україну наостанок.