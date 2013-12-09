У США зіткнулися 50 автомобілів

05:04, 09 грудня 2013
Світ
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Сильний снігопад в американському штаті Пенсильванія призвів до великого ДТП, в якому могли брати участь до 50 автомобілів, щонайменше одна людина загинула.

Як повідомляє сайт телеканалу ABC, інцидент стався близько 12.30 (19.30 кск) неділі на одній з платних автомагістралей Пенсільванії. Один з водіїв вийшов зі свого автомобіля і був збитий проїздила повз автомашиною, отчого помер на місці. Після цього через недостатньої видимості в умовах снігопаду автомобілі почали врізатися один в одного, передає РІА Новости.

В даний час автотраса перекрита, водіям запропоновано вибирати шляхи об'їзду.

За інформацією ABC, снігопади в сусідньому з Пенсильванією штаті Делавер у неділю стали причиною заторів і ДТП на декількох автомагістралях, деякі шосе виявилися практично непрохідними. Поліцейські рекомендують жителям штату за можливості не виїжджати на автомагістралі без крайньої потреби.

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