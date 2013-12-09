Опозиція Таїланду вирішила зняти з себе депутатські повноваження, щоб приєднатися до демонстрантів

Всі депутати парламенту Таїланду від опозиційної Демократичної партії в понеділок знімуть з себе депутатські повноваження і приєднаються до вуличних демонстрацій проти уряду, заявив в неділю з трибуни опозиційного мітингу біля Монумента демократії в Бангкоку один з лідерів багатоденного протесту Сатхіт Вонгнонгтей, повідомляє РІА Новости.

Виступ лідера транслювалося супутниковим телеканалом опозиції на великих екранах, встановлених на всіх трьох основних майданчиках протесту.

"Сьогодні на нараді депутатської фракції Демократичної партії в Бангкоку було вирішено, що завтра всі депутати від Демпартії знімуть з себе депутатські повноваження і увіллються до лав демонстрантів на вулицях міста!", - Заявив він під бурхливі оплески учасників мітингу.

Експерти поки не коментують безпрецедентний крок депутатів від Демпартії і його юридичні наслідки.

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На території однієї з майданчиків мітингу в окупованому демонстрантами міністерстві фінансів кількість учасників протесту різко збільшилася в порівнянні з суботою, коли там знаходилися близько тисячі осіб. В даний час вся велика територія міністерства та національного бюджетного бюро зайнята людьми, нові демонстранти продовжують прибувати. З трибуни в міністерстві фінансів один з ораторів оголосив, що в даний час з південних провінцій Таїланду, політичної бази Демократичної партії, в Бангкок виїхали колони автобусів з демонстрантами, які приєднаються до протесту в понеділок. ЗМІ повідомляють про значне збільшення кількості демонстрантів і на інших майданчиках протесту.

На понеділок опозицією призначено "останнє зусилля "з вчинення "народної революції" проти чинного уряду. Раніше лідери протесту заявили, що, якщо в понеділок протест зазнає поразки і не доб'ється усунення уряду і призначення нового прем'єр-міністра королем, всі вони здадуться владі.