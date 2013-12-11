Панахиду за Манделою провели представники чотирьох релігій

Панахиду за померлим колишнім президентом Підвенно-Африканської Республіки Нельсоном Манделою у Йоганнесбурзі провели представники чотирьох різних віросповідань – християнства, мусульманства, індуїзму і юдаїзму.

Під час сьогоднішньої церемонії прощання також виступив президент США Барак Обама, який назвав Манделу «останнім видатним визволителем 20-го століття». Колишній президент ПАР, правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела помер 6 грудня після тривалої хвороби.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter