Панахиду за Манделою провели представники чотирьох релігій
01:32, 11 грудня 2013Світ
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Панахиду за померлим колишнім президентом Підвенно-Африканської Республіки Нельсоном Манделою у Йоганнесбурзі провели представники чотирьох різних віросповідань – християнства, мусульманства, індуїзму і юдаїзму.
Панахиду за Манделою провели представники чотирьох релігій / Фото gov.za
Під час сьогоднішньої церемонії прощання також виступив президент США Барак Обама, який назвав Манделу «останнім видатним визволителем 20-го століття».
Колишній президент ПАР, правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела помер 6 грудня після тривалої хвороби.
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