ЦРУ заплатило $ 2,5 млн родині негласного агента, зниклого в Ірані

Колишній співробітник ФБР Роберт Левінсон вважається зниклим безвісти в Ірані з 8 березня 2007 року після того, як він прибув на іранський острів Кіш (у Перській затоці), який є зоною вільної торгівлі, для відвідування якого іноземцям не потрібно іранська віза, передає в п'ятницю агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на дані власного розслідування.

Раніше влада США повідомляли, що Левінсон приїхав туди з Об'єднаних Арабських Еміратів в якості приватної особи, будучи незалежним телевізійним продюсером і журналістом, пише РІА Новости.

Однак, за даними агентства, група аналітиків ЦРУ​​, що не уповноважених на проведення самостійних операцій, платила Левинсону за збір розвідданих в регіоні.

За підсумками службового розслідування, три співробітника ЦРУ, причетних до проведення несанкціонованої операції, були звільнені, а ще сім - піддані дисциплінарним стягненням, відзначає агентство.

Американські власті неодноразово зверталися до Тегерану з проханням допомогти знайти зниклого, проте Ісламська республіка у відповідь заявляла, що не має про нього ніякої інформацією. У березні ФБР запропонувало 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе повернути до Америки екс-агента цієї спецслужби.