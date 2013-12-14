Іранські вчені оголосили про успішну космічну подорож мавпи

Іранські вчені запустили в космос другу мавпу, яка благополучно повернулася на Землю, повідомляє в суботу РИА Новости з посиланням на іранський телеканал Press TV.

«Біо-капсула з живим приматом була відправлена ​​в космос і повернулася благополучно на Землю», - йдеться в повідомленні.

Як повідомило агентство IRNA, ракета «Фаграм» на рідкому паливі стартувала в суботу вранці на 120 кілометрів від Землі і повернулася через 15 хвилин польоту.

Президент країни Хасан Роухані привітав усіх, хто був задіяний у роботі над проектом.

У січні цього року Іран запустив ракету-носій для виведення на орбіту так званої «капсули життя» - апарату, на борту якого знаходилася мавпа. Пізніше ЗМІ повідомили, що апарат успішно повернувся на Землю.

Раніше в ISA повідомили, що запуск мавпи в космос є підготовчою частиною проекту, що передбачає політ у космос людини. Його планується здійснити в найближчі п'ять-вісім років.