Розпалася грузинська царська родина

Про це написав Давид Багратіоні на сайті Царського будинку Багратіоні напередодні, передає Новости-Грузія.

"З превеликим жалем повідомляю про завершення шлюбу з Анною Багратіоні, якій я вдячний за прекрасного сина, Георгія Багратіоні, який був оголошений майбутнім спадкоємцем династії Багратіоні його Святістю Патріархом всієї Грузії Ілією Другим у день його хрещення 3 листопада 2013року, і який так само як і його батько, дід і предки, носитиме титул принца Мухранелі", - сказано в повідомленні.

На тему: Путін розлучається з дружиною

Хрещення дворічного царевича Георгія відбулося в кафедральному соборі Светіхцовелі, в стародавній столиці Грузії Мцхета, неподалік від Тбілісі. Церемонію хрещення провів Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія Другий. Хрещеним батьком царевича Георгія був бізнесмен Леван Васадзе.

Нащадки двох гілок царської сім'ї Давид Багратіоні-Мухранелі, що переїхав до Грузії з Іспанії кілька років тому, і Анна Багратіоні-Грузинська повінчалися в лютому 2009 року в тбіліському кафедральному соборі Святої Трійці. Грузинські монархісти назвали це історичною подією.

Кілька років тому ідею відновлення монархії в Грузії запропонував Католикос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхета-Тбілісі і митрополит Піцунди і Цхум-Абхазії, очільник Грузинської православної церкви Ілія Другий. За його словами, Грузії необхідна модель, коли "цар панує, але не править".