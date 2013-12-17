Бундестаг затвердив Меркель на посту канцлера ФРН

Її призначення в ході таємного голосування підтримали 462 депутати із 621.

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Про це повідомляє РІА «Новости».

Меркель очолює уряд ФРН із 2005 року. Нинішній канцлерський термін став для неї третім за рахунком. Пізніше сьогодні Меркель та інші члени кабінету міністрів будуть приведені до присяги.