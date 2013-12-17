Бундестаг затвердив Меркель на посту канцлера ФРН
11:28, 17 грудня 2013Світ
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Депутати бундестагу на засіданні сьогодні проголосували за наділення Ангели Меркель повноваженнями канцлера ФРН.
Ангела Меркель продовжить очолювати німецький уряд
Її призначення в ході таємного голосування підтримали 462 депутати із 621.
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Про це повідомляє РІА «Новости».
Меркель очолює уряд ФРН із 2005 року. Нинішній канцлерський термін став для неї третім за рахунком. Пізніше сьогодні Меркель та інші члени кабінету міністрів будуть приведені до присяги.
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