Вперше в історії Німеччини міністром оборони призначено жінку

Як передає РІА Новости, імена шістьох міністрів, які представлятимуть в уряді Християнсько-демократичний сою , на брифінгу в неділю ввечері оголосила лідер цієї партії, канцлер ФРН Ангела Меркель.

Напередодні учасники нової правлячої коаліції - СДПН і блок Християнсько -демократичний союз/Християнсько -соціальний союз (ХДС/ХСС) - оголосили про розподіл міністерських портфелів між партіями. Шість міністерств отримали соціал -демократи, п`ять плюс посаду міністра з особливих доручень, керівника відомства федерального канцлера - ХД , а її ”сестринській партії” ХСС дісталося три міністерські посади.

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Нинішній міністр оборони Томас де Мезьєр в новому уряді очолить МВС. На чолі німецького міністерства оборони традиційно стоять цивільні. Проте жінка приймає керівництво оборонним відомством вперше. За професією Урсула фон дер Ляйен -лікар.

Раніше в неділю імена своїх міністрів назвала СДПН. Зокрема, партія оголосила, що головою МЗС стане Франк- Вальтер Штайнмайер, а голова соціал -демократів Зігмар Габріель обійме в новому уряді Меркель посаду віце -прем`єра, а також очолить реформоване міністерство економіки та енергетики.