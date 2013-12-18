Бразилія не планує надавати Сноудену притулок - ЗМІ

Раніше Сноуден пообіцяв бразильській владі надати допомогу в розслідуванні стеження з боку США в обмін на надання політичного притулку. Він написав відкритий лист і адресував його народу і владі Бразилії . У цьому листі він зазначив, що був вражений висловленою бразильським урядом різкою критикою діяльності американських спецслужб і шпигунства з боку США , повідомляє РИА Новости.

За даними агентства, уряд Бразилії не отримував офіційного запиту від Сноудена з червня, коли екс- співробітник ЦРУ прибув до Москви. Як заявив неназване джерело в МЗС Бразилії, без офіційного запиту країна не зможе надати йому політичний притулок.