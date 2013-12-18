Бразилія не планує надавати Сноудену притулок - ЗМІ

07:16, 18 грудня 2013
Світ
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Бразилія не планує надавати екс -співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену притулок у країні, передає в середу агентство Рейтер з посиланням на джерело в МЗС Бразилії . 

Уряд Бразилії не отримував офіційного запиту від Сноудена

Раніше Сноуден пообіцяв бразильській владі надати допомогу в розслідуванні стеження з боку США в обмін на надання політичного притулку. Він написав відкритий лист і адресував його народу і владі Бразилії . У цьому листі він зазначив, що був вражений висловленою бразильським урядом різкою критикою діяльності американських спецслужб і шпигунства з боку США , повідомляє РИА Новости.

За даними агентства, уряд Бразилії не отримував офіційного запиту від Сноудена з червня, коли екс- співробітник ЦРУ прибув до Москви. Як заявив неназване джерело в МЗС Бразилії, без офіційного запиту країна не зможе надати йому політичний притулок.

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