КНДР погрожує завдати "безпрецедентний удар" по Південній Кореї

04:01, 20 грудня 2013
Світ
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Державний комітет оборони КНДР направив владі Південної Кореї заяву із загрозою нанести "безпрецедентний удар" по республіці.

прапор КНДР

Про це повідомляє в п'ятницю агентство Ренхап з посиланням на адміністрацію південнокорейського президента.

За словами представника адміністрації, повідомлення було отримано в четвер по телефону, пише РІА Новости.

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"Це повідомлення було прийнято Службою національної безпеки", - сказав чиновник.

За його словами, відповідь Пхеньяну був направлений по лінії військового зв'язку жовтоморского фронту.

"Якщо Північна Корея буде продовжувати провокації, вона буде рішуче покарана", - йдеться в цьому повідомленні.

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