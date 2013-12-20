КНДР погрожує завдати "безпрецедентний удар" по Південній Кореї
04:01, 20 грудня 2013Світ
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Державний комітет оборони КНДР направив владі Південної Кореї заяву із загрозою нанести "безпрецедентний удар" по республіці.
КНДР погрожує завдати "безпрецедентний удар" по Південній Кореї
Про це повідомляє в п'ятницю агентство Ренхап з посиланням на адміністрацію південнокорейського президента.
За словами представника адміністрації, повідомлення було отримано в четвер по телефону, пише РІА Новости.
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"Це повідомлення було прийнято Службою національної безпеки", - сказав чиновник.
За його словами, відповідь Пхеньяну був направлений по лінії військового зв'язку жовтоморского фронту.
"Якщо Північна Корея буде продовжувати провокації, вона буде рішуче покарана", - йдеться в цьому повідомленні.
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