Лідер КНДР наказав посилити пропаганду проти Південної Кореї
Лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився розгорнути в країні посилену пропаганду проти керівництва сусідньої Республіки Корея на чолі з президентом Пак Кин Хе.
За даними джерела в уряді Південної Кореї, яке посилається на дані розвідки, Кім Чен Ин дав відповідні вказівки керівнику відділу ЦК Трудової партії Кореї з питань об'єднання Кім Ян Гону, який також відає північнокорейською розвідкою, повідомляє РІА Новости з посиланням на південнокорейське агентство Ренхап.
"Наказ був відданий на початку жовтня, і відразу за ним ЗМІ Півночі почали посилювати словесні нападки на діючого президента (Південної Кореї) та її уряд", - сказав джерело.
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Друковані та електронні ЗМІ КНДР у своїх матеріалах почали називати Пак Кин Хе "диктатором", а також використовувати відносно неї ненормативну лексику. Проте, джерело підкреслило, що інформація про існування подібного наказу північнокорейського лідера ще підлягає перевірці.
"Замість того, щоб постаратися співпрацювати з Сеулом, Пхеньян і його лідер, здається, обрали спроби послабити президента Пак Кин Хе і заручитися підтримкою серед опозиції в надії на переговори з поступливішою адміністрацією в майбутньому", - наводить видання Korea Observer слова одного з південнокорейських експертів.
На думку фахівця, президенту Пак Кин Хе слід переглянути своє ставлення до керівництва КНДР в бік більшої дружелюбності.