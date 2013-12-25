Британець з пересадженим серцем встановив новий рекорд за тривалістю життя

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на корпорацію Бі-бі-сі, ним став 71-річний Джон Маккаферті.

Він побив попередній рекорд - 30 років, 11 місяців і 10 днів, встановлений американцем, який помер в 2009 році. 31 рік тому лікарі, які зробили операцію Маккаферті з пересадки серця, сказали, що жити йому залишилося 5 років.

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”Я хочу, щоб цей світовий рекорд став джерелом натхнення для тих, хто очікує трансплантацію і тих, кому також пощастило, як і мені, отримати нове серце, - зазначив він. - Моя порада - залишатися завжди оптимістом, дивитися в майбутнє з позитивом, а також дотримуватися порад лікаря”.

У віці 39 років Маккаферті було поставлено діагноз - дилатаційна кардіоміопатія, яка є однією з найпоширеніших причин серцевої недостатності. 20 жовтня 1982 він отримав нове серце.

Як повідомлялося, перша успішна операція з трансплантації серця була проведена в Південній Африці в 1967 році. Тоді пацієнт прожив з новим органом протягом 18 днів.