У Бразилії через сильні дощі загинуло майже 40 осіб, 48 тисяч - евакуйовано

Сильні дощі, що продовжуються на південному сході Бразилії останні десять днів, призвели до загибелі щонайменше 38 осіб, цитують представників місцевої влади латиноамериканські ЗМІ, передає РИА Новости.

Найбільше від дощів постраждав штат Еспіріту-Санту, де дощі викликали повені та зсуви. У штаті загинули, як мінімум, 18 осіб, понад 48 тисяч були змушені залишити свої будинки. У штаті Мінас-Жерайс загинули 17 осіб, у тому числі семирічна дитина. Надзвичайний стан оголошено в 24 містах штату.

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У вівторок постраждалі регіони відвідала президент країни Ділма Руссефф. Вона разом з представниками місцевої влади облетіла на вертольоті затоплені території, після чого оголосила, що уряд країни прийме ряд заходів із надання негайної допомоги постраждалим.

У затоплені райони направлені додаткові підрозділи армійських сил, в завдання яких входить надання допомоги евакуйованим. Крім того, уряд країни направив набори першої необхідності для роздачі потерпілим.