У Таджикистані студентам заборонили святкувати Новий рік

Про це сказано в директиві, направленій відомством усім освітнім установам країни, повідомляє РИА Новости. Ці рекомендації складено на підставі листа керівника апарату Президента Таджикистану Бахтійора Худойорова, розісланому всім міністерствам і відомствам.

"У листі вказано що з 26 грудня до 1 січня у всіх освітніх закладах країни, включаючи й вузи, мають бути встановлені цілодобові чергування відповідальних осіб. Також нагадуємо про те, що використання піротехнічних виробів, придбання подарунків, недоцільні витрати, вечірки на честь Нового року категорично заборонено", - йдеться в директиві Міносвіти.

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Відомство дозволяє до 15.00 проводити лише заздалегідь заплановані культурні і спортивні заходи, змагання з читання віршів, малювання і змагання на звання кращого студента.

У новорічних передачах на всіх чотирьох каналах державного телебачення цього року не буде казкових персонажів - Діда Мороза і Снігуроньки і їх свити, не буде традиційної ялинки, а на столах - спиртних напоїв. Проте мерія Душанбе, згідно з розпорядженням градоначальника Махмадсаїда Убайдуллоєва, проведе передноворічні заходи за участю Діда Морозу, Снігуроньки і казкових персонажів. Новорічні ранки вже пройшли у всіх школах і дошкільних закладах.

На головній площі столиці Таджикистану встановлено 22-метрову ошатно прикрашену ялинку, біля якої 31 грудня пройде святкове шоу, яке завершиться салютом і феєрверком.