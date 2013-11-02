У Таджикистані скоротили ліміт споживання електроенергії

Влада Таджикистану посилила введений на початку тижня ліміт на електроенергію, обмеживши її подачу 10 годинами на добу. Виняток склали столиця республіки і великі промислові центри країни.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на енергохолдинг-монополіст "Барки Тоджик", який вказав, що це пов'язано зі зменшенням вироблення електрики на головній ГЕС країни - Нурекській.

"Світло тепер в регіони подаватиметься за графіком - з 5 ранку до 10 ранку і з 17 до 22 вечора", - підкреслив представник енергохолдинга, припустивши, що "на місцях можуть бути несуттєві кількісні зміни в одну або іншу сторону". За інформацією "Барки Тоджик", зменшення виробництва електроенергії, як на Нурекській, так і інших ГЕС відбулося через різке похолодання в горах, звідки беруть початок гірські річки, що живлять водосховища.

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Таджикистан в останні роки відчуває хронічний дефіцит електроенергії, викликаний як розвалом єдиного енергетичного кільця, чинного в часи СРСР, так і руйнуванням централізованого опалення і дефіцитом побутового газу. "Досягнення енергетичної незалежності - один з основних пунктів передвиборної програми кандидата в президенти Таджикистану, чинного глави держави Емомалі Рахмона", - заявив перший заступник правлячої Народно-демократичної партії Сафар Сафаров.

За його словами, Емомалі Рахмон послідовно виступав і виступає за добудову Рогунської ГЕС проектною потужністю в 3600 МВт і з найвищою в світі 335-метрової греблею. "Наш лідер неодноразово відповідав усім супротивникам будівництва цієї ГЕС, що Рогун - це в майбутньому найдешевша у світі електроенергія, якої потребує не лише Таджикистан, а і весь регіон", - сказав Сафаров. Він додав, що в програмі їхнього кандидата передбачені інші резерви для того, щоб покінчити з енерголімітом в найближчі роки - введення в дію інших джерел енергії, скорочення її втрат, будівництво середніх і малих ГЕС на внутрішніх річках республіки.