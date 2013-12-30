У Саудівській Аравії скасували Новий рік - ЗМІ

20:43, 30 грудня 2013
Світ
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Людям заборонили 31 грудня та 1 січня публічно виражати радість з приводу настання нового року, а місцевим магазинам - продавати святкові подарунки, а також квіти.

Новий рік в Саудівській Аравії відзначати заборонено / Фото: diets.ru

Саудівська Комісія із заохочення чесноти і запобігання гріху (релігійна поліція) сьогодні виступила зі спеціальним попередженням до підданих королівства, заборонивши їм відзначати Новий рік за григоріанським календарем. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на «Аль-Джазіра».

Едикт комісії заснований на фетві, випущеній комітетом найбільш авторитетних саудівських богословів, які визнали можливим відзначати настання нового року тільки за хіджрею - місячним календарем, точкою відліку в якому є переїзд пророка Мухаммеда з Мекки в Медину.

Жителям Саудівської Аравії заборонено 31 грудня та 1 січня публічно виражати радість з приводу настання нового року, а місцевим магазинам - продавати святкові подарунки, а також квіти.

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Новорічні заборони - не єдиний винахід релігійної поліції, пов'язаний з «чужими» місцевими традиціями свят. Так, наприклад, на день Святого Валентина (свято всіх закоханих у західній традиції) в Саудівській Аравії заборонено продавати червоні троянди і стилізовані зображення сердець.

У сусідніх з Саудівською Аравією арабських країнах ставлення до західного Нового року істотно відрізняється. Так, наприклад, влада емірату Дубай пообіцяли влаштувати в святкову ніч рекордний за масштабами феєрверк, використавши за шість хвилин 400 тисяч зарядів. Очікується, що ця подія потрапить до Книги рекордів Гіннесса.

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