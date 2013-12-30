Посольство США віршами привітало українців з Новим роком (відео)
18:30, 30 грудня 2013Політика
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Посольство США в Україні привітало українців з Новим Роком українськими віршами у виконанні посла Джеффрі Пaйєтта та інших працівників американського дипломатичного представництва.
На відео, переданому УНІАН посольством США в Україні, дипломати у вишиванках читають віршовані вітання українською мовою.
“Хай Новий рік у вишиванці розбудить вас щасливими вранці. Принесе у вашу хату сміху та гостей багато”, - сказав Пайєтт.
“Засіє миром і любов'ю і подарує вам здоров'я... Хай “тітушки” обходять боком! З новим щастям, з Новим роком!.. Хай у вас все буде файно! Хліба й сала на Майдані. Хай буде усміхнена мармиза, і нехай вас обходить криза”, - заявили співробітники посольства.
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