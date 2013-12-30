В Сальвадорі через виверження вулкана евакуйовано понад дві тисячі осіб

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

”Помаранчевий рівень тривоги і небезпеки зберігається в районі вулкана, 2,2 тисячі людей розміщені в тимчасових притулках”, - повідомив глава служби цивільної оборони Хорхе Мелендес.

Зараз евакуйовані забезпечені продуктами харчування і товарами першої необхідності. При цьому рятувальники відзначають, що багато жителів розташованих поблизу Чапаррастіке населених пунктів відмовилися залишати свої будинки, незважаючи на вказівки влади.

Чапаррастіке, розташований на сході країни, викинув величезний стовп попелу і диму на висоту приблизно в п`ять кілометрів минулої неділі. Зараз активність вулкана дещо зменшилася, хоча гази, пара і попіл, як і раніше викидаються з жерла. У неділю були перенесені десятки рейсів з аеропорту столиці країни Сан-Сальвадору, проте сьогодні його робота нормалізувалася.

Востаннє виверження Чапаррастіке сталося в грудні 1976 року.