У Підмосков'ї учасник аварії вбив автоінспектора

Про це ИТАР-ТАСС повідомили в прес-службі поліції Московської області.

"Сьогодні вранці в Желєзнодорожному сталося ДТП двох автомобілів - "Жигулі" і BMW. На місце аварії прибули співробітники Державтоінспекції. У ході розгляду водій "Жигулів" напав на інспектора і кілька разів ударив його. Від отриманих травм поліцейський помер на місці", - сказали в прес-службі.

У поліції уточнили, що колеги загиблого затримали правопорушника. За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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