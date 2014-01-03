У Підмосков'ї учасник аварії вбив автоінспектора
09:41, 03 січня 2014Світ
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У підмосковному місті Желєзнодорожний водій "Жигулів" після ДТП вбив інспектора ДПС.
Про це ИТАР-ТАСС повідомили в прес-службі поліції Московської області.
"Сьогодні вранці в Желєзнодорожному сталося ДТП двох автомобілів - "Жигулі" і BMW. На місце аварії прибули співробітники Державтоінспекції. У ході розгляду водій "Жигулів" напав на інспектора і кілька разів ударив його. Від отриманих травм поліцейський помер на місці", - сказали в прес-службі.
У поліції уточнили, що колеги загиблого затримали правопорушника. За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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