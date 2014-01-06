Ходорковський підтвердив, що боротиметься за права несправедливо засуджених

Про це він заявив, відповідаючи на запитання Швейцарського товариства радіомовлення і телебачення SRF.

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"З політикою, на мій погляд, це ніяк не пов'язано", - зазначив він. "Я розумію свою відповідальність перед громадянським суспільством, ЗМІ та тими людьми, які допомогли мені вийти на свободу, - уточнив Ходорковський. - І я теж хочу допомогти іншим людям". "Не можна спокійно жити, знаючи, що у в'язницях є політв'язні", - продовжував він. "Думаю, що боротися за звільнення несправедливо засуджених є завданням кожного нормального громадянина", - цитує Ходорковського ИТАР-ТАСС.

У бесіді зі співробітником SRF екс-підприємець роз'яснив мету своєї поїздки в конфедерацію, де вчаться його сини. У більшості швейцарських кантонів 5 січня відновлюються заняття після різдвяних канікул. "Скоро знову починається їх навчання, ми хочемо після канікул повернути дітей до школи", - сказав Ходорковський.