"Пан Ходорковський поїхав сьогодні до Швейцарії. Він буде там перебувати щонайменше протягом найближчих декількох днів. Куди він попрямує потім, поки що не вирішено. Але шенгенська віза, яку йому незадовго до Нового року видало посольство Швейцарії, дозволяє йому вільно переміщатися по країнах ЄС протягом трьох місяців ", - повідомив РІА Новости представник екс-глави ЮКОСа Крістіан Ханне.

На уточнююче запитання, в яке місто Швейцарії попрямував Ходорковський, Ханне відповідати відмовився, вказавши на конфіденційність цієї інформації.

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Михайло Ходорковський прибув до Швейцарії з приватним візитом, йдеться у повідомленні на сайті прес-центру Ходорковського і Платона Лебедєва.

"Після оголошення про те, що швейцарська влада видала Михайлові Ходорковському візу, було багато чуток і спекуляцій з приводу його поїздки, стверджувалося навіть, що він отримав вид на проживання і вже живе там. Але це не так. Михайло Ходорковський отримав звичайну шенгенську візу на три місяці і приїхав на поїзді з Берліна. Мета його візиту - приватна: він і його дружина Інна проводжають своїх двох синів назад в школу до Швейцарії", - йдеться в повідомленні.

Шенгенську візу Ходорковський отримав у посольстві Швейцарії в Берліні 30 грудня 2013. Повідомлялося, що віза дає Ходорковському право перебувати на території Швейцарії і будь-якої іншої країни Шенгенської угоди протягом трьох місяців. У Швейцарії проживає дружина Ходорковського Інна. За даними ЗМІ, Ходорковський не виключав для себе можливість переїзду в цю країну.

Указ про помилування Ходорковського президент Росії підписав 20 грудня, і в той же день екс-глава ЮКОСа вийшов на свободу. Термін його ув'язнення - 10 років 10 місяців - закінчувався в серпні 2014 року. Відразу після звільнення Ходорковський на приватному літаку прилетів до Берліна.